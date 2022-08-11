Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Казахстан назвали лидером в области авиационной безопасности в ЦА

    11 Августа 2022 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11-12 августа АО «Авиационная администрация Казахстана» при участии Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и администрации Международного аэропорта города Актау проводит заседание Международной конференции по авиационной безопасности и региональному сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    В конференции принимает участие руководство авиационных властей дружественных государств Азербайджана, Грузии, Кыргызстана и Таджикистана.

    С приветствием к участникам обратился председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев. В своем слове он отметил высокие результаты аудита европейских экспертов, по результатам которого Казахстан в сфере безопасности полетов подтвердил соответствие стандартам ИКАО, а также высокие показатели в сфере по обеспечению авиационной безопасности по результатам аудита ИКАО.

    В настоящее время Казахстан является региональным лидером в области авиационной безопасности и безопасности полетов, активно развивая партнерство со всеми странами Центральной Азии и Кавказа.

    В повестку дня конференции вынесли вопросы оперативного обмена информацией, необходимой для обеспечения безопасности в гражданской авиации:

    · Развитие взаимодействия и сотрудничества авиационных властей стран участников конференции по вопросам защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

    · Гармонизация законодательств стран участников с учетом международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    · Подержание профессионального уровня подготовки и переподготовки квалифицированного персонала гражданской авиации, а также создание координационной группы между странами участниками по авиационной безопасности.

    В качестве рабочего органа координационной группы предложен учебный центр ИКАО по авиационной безопасности Академии гражданской авиации Республики Казахстан.

    Целью координационной группы является создание эффективного механизма для содействия и оказания помощи государствам в достижении ключевых приоритетов Глобального плана ИКАО по авиационной безопасности и качественного внедрения стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, достижения высокого уровня авиационной безопасности с помощью взаимного обмена информацией и оказания содействия друг другу.

    Участники конференции договорились о наращивании потенциала, а также о сотрудничестве по вопросам авиационной безопасности в рамках Соглашения о региональном сотрудничестве в области авиационной безопасности.

    Фото: gov.kz
    #Безопасность #Другие государственные органы #Авиация #МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Упростить требования для получения удостоверения категории D предлагают в Мининдустрии
    Около 30 «закладок» пакетированного наркотика ликвидировали в Таразе
    Более 4,5 млн пассажиров перевезли авиакомпании РК в первом полугодии 2022 года
    Транспорт после ДТП показали столичным жителям
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау