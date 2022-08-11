Казахстан назвали лидером в области авиационной безопасности в ЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11-12 августа АО «Авиационная администрация Казахстана» при участии Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и администрации Международного аэропорта города Актау проводит заседание Международной конференции по авиационной безопасности и региональному сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

В конференции принимает участие руководство авиационных властей дружественных государств Азербайджана, Грузии, Кыргызстана и Таджикистана.

С приветствием к участникам обратился председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев. В своем слове он отметил высокие результаты аудита европейских экспертов, по результатам которого Казахстан в сфере безопасности полетов подтвердил соответствие стандартам ИКАО, а также высокие показатели в сфере по обеспечению авиационной безопасности по результатам аудита ИКАО.

В настоящее время Казахстан является региональным лидером в области авиационной безопасности и безопасности полетов, активно развивая партнерство со всеми странами Центральной Азии и Кавказа.

В повестку дня конференции вынесли вопросы оперативного обмена информацией, необходимой для обеспечения безопасности в гражданской авиации:

· Развитие взаимодействия и сотрудничества авиационных властей стран участников конференции по вопросам защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

· Гармонизация законодательств стран участников с учетом международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

· Подержание профессионального уровня подготовки и переподготовки квалифицированного персонала гражданской авиации, а также создание координационной группы между странами участниками по авиационной безопасности.

В качестве рабочего органа координационной группы предложен учебный центр ИКАО по авиационной безопасности Академии гражданской авиации Республики Казахстан.

Целью координационной группы является создание эффективного механизма для содействия и оказания помощи государствам в достижении ключевых приоритетов Глобального плана ИКАО по авиационной безопасности и качественного внедрения стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, достижения высокого уровня авиационной безопасности с помощью взаимного обмена информацией и оказания содействия друг другу.

Участники конференции договорились о наращивании потенциала, а также о сотрудничестве по вопросам авиационной безопасности в рамках Соглашения о региональном сотрудничестве в области авиационной безопасности.

Фото: gov.kz