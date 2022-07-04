Казахстан настроен развивать стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям - Алихан Смаилов

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - На полях XII Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», проходящей в Екатеринбурге, состоялась встреча Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе встречи Премьер-Министр РК отметил, что в этом году наша страна выступает партнером выставки «ИННОПРОМ», в связи с чем казахстанская сторона представлена официальной делегацией из представителей государственного сектора и бизнес-сообщества.

«Рассчитываю, что наши компании в полной мере воспользуются предоставленной возможностью, чтобы продемонстрировать свои разработки, установить выгодные и перспективные деловые контакты», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей. Особый характер двусторонних отношений подтверждается и высокой динамикой встреч глав наших государств.

«Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия, нацеленного на углубление экономического сотрудничества», - отметил Алихан Смаилов.

Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года двусторонний товарооборот вырос почти на треть и достиг $24,2 млрд – это рекордный показатель для казахстанско-российской торговли.

В этом году положительная динамика сохраняется - за январь-май взаимная торговля выросла почти на 5%, составив $9,2 млрд.

«Ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей между нашими странами. Особая роль в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота отводится казахстанско-российской Межправительственной комиссии. В этом контексте видится важным своевременная реализация Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы», - сказал глава Правительства РК.

Алихан Смаилов добавил, что промышленная кооперация является одним из приоритетных направлений сотрудничества Казахстана и России.

Так, результатом совместных усилий в сфере промышленности являются 13 крупных реализованных кооперационных проектов на $437,8 млн и 9 новых на $3 млрд.

«Важно не снижать эффективность данной работы. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-российского стратегического партнерства по всем направлениям», - заключил Премьер-Министр РК.

В своем выступлении Михаил Мишустин отметил, что Правительство России рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном в качестве безусловного приоритета.

«Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам», - подчеркнул М. Мишустин.

В ходе встречи главы Правительств обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.





Фото: primeminister.kz