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    Казахстан нарастил экспорт несырьевых товаров

    22 Мая 2023, 13:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году Казахстан достиг рекордной отметки в 26,5 млрд долларов США по экспорту обрабатывающей продукции. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важным показателем для нас выступает достижение экспорта обрабатывающей продукции в 41 млрд долларов США к 2025 году. В прошлом году, мы достигли рекордной отметки в 26,5 млрд долларов», - сказал Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК.

    Вице-министр также отметил, что за первый квартал текущего года общий объем внешней торговли обработанной продукции составил 18,8 млрд долларов США, что на 32% выше показателей аналогичного периода прошлого года. За последние 3 года, данный показатель вырос на 63%.

    «Экспорт несырьевых товаров за этот период составил 5,9 млрд долларов США, показав рост на 7,6%. Рост экспорта был обеспечен в том числе и за счет расширения количества товарных позиций», - уточнил Кайрат Торебаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минторговли
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