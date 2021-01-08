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    Казахстан наращивает инвестиционное сотрудничество с США через площадку МФЦА

    8 Января 2021, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел переговоры с главным исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США (DFC) Адамом Болером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в сферах АПК, туризма, логистики, инфраструктуры, а также финансов и технологий. При этом подчеркнута необходимость первоочередной реализации проектов и инициатив, направленных на развитие частного сектора экономики Республики Казахстан.

    По итогам переговоров подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве между АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» и Финансовой корпорацией международного развития США.

    Документ предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов в Республике Казахстан через платформу МФЦА на сумму до $1 млрд.

    Финансовая корпорация международного развития США – институт развития Соединенных Штатов, ответственный за обеспечение и содействие финансированию частных проектов за рубежом. DFC была образована 20 декабря 2019 года путем слияния Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC) с Управлением по кредитованию развития Агентства США по международному развитию (USAID).

    В переговорах с казахстанской стороны приняли участие первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК – управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, с американской – посол США в РК Уильям Мозер, советник главного исполнительного директора DFC Калеб Маккарри, управляющий директор DFC Аллисон Майнор.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК США МФЦА - фин. центр "Астана"
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