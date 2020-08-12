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    Казахстан начнет возобновление полетов в семь стран с 17 августа

    12 Августа 2020, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О возобновлении международных полетов с 17 августа сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».

    «В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию. Министерством совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов. Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масо чный режим, ПЦР тестирование)», - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Telegram.

    Как отметили в ведомстве, для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны. «Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте. Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами», - пояснили в МИИР РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Беларусь Россия Украина Арабские эмираты Египет Германия
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