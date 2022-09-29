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    Казахстан начал экспортировать уголь в Европу

    29 Сентября 2022, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какую пользу извлекает Казахстан в условиях санкций в отношении России? На этот вопрос ответил вице-премьер, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я приведу лишь один пример, на прошлой неделе я был в Москве и встречался со своими российскими коллегами. Мы обсуждали вопрос отправки на экспорт в Европу казахстанского угля транзитом через территорию России, порядка 500 тыс тонн. Этот вопрос был решен, и сейчас мы продаем уголь в Европу», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах пленарного заседания Сената.

    Вице-премьер уточнил, что уголь реализует компания ERG, и на сегодня объемов угля для внутреннего потребления достаточно.

    Ранее он заявил, что угроз по применению вторичных санкций в отношении Казахстана на сегодня нет.

    «У нас выработан механизм. Мы работаем в рамках санкций в правовом поле, постоянно консультируемся с соотвествующими органами США, ЕС, поэтому никаких угроз, в том числе применении вторичных санкций на сегодня нет», - сказал Серик Жумангарин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Энергетика Россия Европа
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