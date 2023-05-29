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    Казахстан на 90% зависит от импорта стройматериалов – сенатор

    29 Мая 2023, 17:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За последние пять лет Казахстан заключил более 350 инвестиционных контрактов. Об этом сообщила депутат Сената Ольга Перепечина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Статистически заключаются множество инвестиционных контрактов. Всего с 2017 по 2022 годы заключено 351 инвестиционный контракт на сумму 3,4 трлн тенге, из них действующих 238 контрактов на сумму 2,5 трлн тенге. Контрактов много, а структура нашей экономики продолжает быть импортозависимой», - сказала Ольга Перепечина на правчасе в Сенате.

    По ее словам, Казахстан на 90% зависит от импорта важнейших стройматериалов.

    «Несмотря на значительные бюджетные вливания и предоставление налоговых и таможенных преференций в АПК, мы завозим до 56% социально значимых продовольственных товаров. Если сказать о СЭЗах, то общий объем вложенных инвестиций в создание промышленных предприятий на территории СЭЗ составил 1,2 трлн тенге, из них более 65% – с участием субъектов квазигосударственного сектора. Это свидетельствует о фактическом замещении частных инвестиций государственными», - добавила Ольга Перепечина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Строительство Экономика
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