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    Казахстан может стать моделью демократизации в Центральной Азии – эксперт

    20 Марта 2023, 20:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центр исследований «Тахир» в Египте занимается изучением политической и экономической жизни стран Центральной и Восточной Азии. Глава центра Эмад аль-Арзак не первый год наблюдает за политическими процессами, происходящими в нашей стране. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» спикер сказал, что Казахстан может стать моделью демократизации в Центральной Азии.

    «Казахстан является одним из больших экономических центров. Мы уделяем особое внимание происходящим экономическим и политическим процессам в Казахстане. Казахстан будет развиваться за счет политических реформ. Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, которые проходили в стране, являются одним из основных шагов реализации данного плана развития политических и экономических реформ. Думаю, что данные выборы являются шагом в достижении демократизации политических систем в Казахстане, а также они способствуют обновлению политической и экономической ситуации в Казахстане. Люди, с которыми лично беседовал во время выборов, думаю, будут способствовать обновлению и развитию Казахстана согласно реформам Касым-Жомарта Токаева», - отметил Эмад аль-Арзак.

    Директор центра исследований «Тахир» написал различные научные статьи, касающиеся политики, экономики Казахстана. В прошлом году во время президентских выборов он подробно изучил некоторые аспекты, касающиеся экономики, политики, а также жизни простых граждан.

    По его словам, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов были организованы на высоком уровне.

    «Изучаю вашу страну, потому что Казахстан может стать моделью демократизации, новой демократии в Центральной Азии. Процесс демократизации в Казахстане отличается тем, что он основан на мышлении, культуре местного населения. В Средней Азии Казахстан является одним из ведущих стран, которая благодаря проводимым реформам может стать моделью демократизации», - добавил Эмад аль-Арзак.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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