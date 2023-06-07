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    Казахстан может нарастить экспорт товаров в США

    7 Июня 2023, 19:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан может нарастить экспорт товаров в США по нескольким позициям. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, выступая на инвестиционном круглом столе по дальнейшему развитию сотрудничества с США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы предлагаем несколько продуктов, которые мы можем экспортировать и где мы можем увеличить экспорт. К примеру, в Америку, примерно будет 700 млн долларов по продажам товаров. То есть, очень много есть различных вариантов по которым мы можем экспортировать уже с завтрашнего дня», - сказал Кайрат Торебаев.


    Кроме того, вице-министр заявил о развитии путей выхода на китайский рынок.

    «Также одна из ключевых приоритетных сфер, на которую мы хотели бы обратить ваше внимание, это именно продажа электротоваров, одна из крупных сфер рынка в мире, которая примерно составляет 3,4 триллиарда долларов и примерно 40% этого оборота составляет доля Китая. Таким образом, у нас есть большие программы по тому, чтобы зайти на рынок Китая, то есть тот же самый сайт Alibaba.com.. В прошлом году мы примерно около 700 различных «золотых» аккаунтов смогли создать и позволили нашим компаниям экспортировать через них», - добавил Кайрат Торебаев.

    Ранее Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил, что надежность экономического партнерства Казахстана подтверждается международными рейтингами.

    Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров сообщил, что в прошлом году приток американских инвестиций после пандемии почти удвоился и превысил 5,1 млрд долларов США и Казахстан готов усилить соглашение между нашими странами по всем сферам сотрудничества.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Правительство РК Экономика США
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