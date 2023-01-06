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    Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1

    6 Января 2023, 18:21

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 января, в столице Кыргызстана министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В рамках подписанной Дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.

    Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.


    Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

    Фото: gov.kz
    Энергетика Узбекистан Кыргызстан Минэнерго РК
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