Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 января, в столице Кыргызстана министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В рамках подписанной Дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.

Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.





Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

Фото: gov.kz



