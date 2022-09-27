Казахстан интересует перевод угольных станций на газ — Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана с глобальным энергетическим сообществом обсудил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов с президентом Всемирного нефтяного совета Педро Мирасом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Алихан Смаилов отметил, что Правительство принимает все необходимые меры для укрепления позиции Казахстана в качестве надежного и ответственного участника мирового отраслевого сообщества.

Так, республика ратифицировала Парижское соглашение по изменению климата и приняла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году, а также в настоящее время разрабатывает Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года.

«Казахстан интересует сотрудничество по переводу угольных станций на газ, развитию нефтегазохимии и водородной энергетики. В этой связи мы всегда готовы рассматривать экспертные оценки Всемирного нефтяного совета», — сказал Премьер-Министр.

Он также отметил важность проведения с 29 сентября по 2 октября 2022 года в Алматы VII Молодежного форума ВНС, на котором будут рассмотрены вопросы глобального энергетического перехода, декарбонизации и низкоуглеродного развития. Свое участие в нем уже подтвердили более 700 делегатов из 29 стран мира.

Со своей стороны, Педро Мирас поблагодарил Правительство Казахстана за поддержку в проведении данного мероприятия и работы Организации в регионе в целом.

«У нас реализуется множество интересных проектов. В частности, мы работаем с университетами, чтобы помочь молодым специалистам налаживать отраслевые контакты с будущими коллегами по всему миру», — сказал Педро Мирас.

Всемирный нефтяной совет – некоммерческая организация, аккредитованная при ООН, целью которой является создание условий для обсуждения ключевых вопросов нефтяной и газовой промышленности. Членами Организации являются 59 стран, на долю которых приходится более 95% мирового производства и потребления нефти и газа. Казахстан стал полноправным членом ВНС в 2008 году.

Фото: primeminister.kz















