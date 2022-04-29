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    Казахстан и Япония планируют расширить партнерство в торгово-экономической сфере

    29 Апреля 2022, 14:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Ёшимасу Хаяши, прибывшего в столицу Казахстана с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи обсуждено состояние и перспективы развития казахстанско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур.

    Приветствуя Ёшимасу Хаяши, Глава государства отметил, что его визит имеет важное значение для дальнейшего продвижения двусторонних связей.

    «Япония – дружественная для нас страна. Мы высоко ценим наши двусторонние отношения. В этом году мы отмечаем 30-летие установления отношений между нашими странами. Это историческая веха. За этот период мы установили конструктивное сотрудничество и расширенное стратегическое партнерство. Это очень хороший результат взаимной работы», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Важное значение в комплексе казахстанско-японского сотрудничества играет экономическое измерение. Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии. Глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в наращивании многоплановых экономических связей с Японией. Кроме того, он высоко оценил успешное взаимодействие двух стран в рамках ООН, а также возможности в культурно-гуманитарной сфере.

    Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Премьер-министру Японии Фумио Кишиде совершить визит в Казахстан в удобное время. По мнению Президента, текущее состояние и потенциал казахстанско-японского сотрудничества имеет прочную основу для организации встречи на высшем уровне.

    В свою очередь Ёшимаса Хаяши поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи. Министр заявил о готовности японского Правительства к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он отметил, что представленность японских компаний в нашей стране – самая высокая среди стран Центральной Азии.

    Ёшимаса Хаяши приветствовал масштабные реформы, реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева, а также дал высокую оценку усилиям Казахстана по оказанию гуманитарной поддержки афганскому народу.

    Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего развития диалога в формате «Центральная Азия – Япония».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Экономика Япония Сотрудничество
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