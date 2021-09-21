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      Развитие IT технологий в Казахстане

    Казахстан и Япония намерены развивать сотрудничество в IT-сфере

    21 Сентября 2021, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Япония намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество в IT-сфере. Об этом стало известно на рабочей встрече представителей компании АО «Транстелеком» с «Murou System», передает МИА «Казинформ».

    В переговорах принял участие заместитель председателя правления ТТС Ерлан Минавар и основатель японской компании Жонгхин Пан. Стороны обсудили опыт цифровой трансформации, рассказали о своих проектах и поделились планами на будущее.

    «Компания «Murou System» является стратегическим партнером корпорации Alibaba. Отмечу, что ваша страна представляет для нас большой интерес. Мы заинтересованы в ваших дата-центрах и их вычислительных мощностях. Конечно же, мы готовы к сотрудничеству. Мы все это будем обсуждать», - сказал Жонгхин Пан.

    Казахстанские участники встречи также отметили важность сотрудничества с Японией. По мнению заместителя председателя правления ТТС Ерлана Минавара, это партнерство поспособствует росту и развитию обеих сторон.

    «Транстелеком – одна из крупных частных телекоммуникационных компаний в Центральной Азии. У нас два направления деятельности – телекоммуникации и IT. Мы занимаемся внедрением облачных сервисов. И на сегодняшний день у нас 10 собственных центров обработки данных», - подчеркнул он.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Интернет Связь, ТВ, IT Япония Сотрудничество Технологии
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