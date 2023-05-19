Казахстан и Узбекистан провели учения для военных подразделений

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкентской области состоялось тактико-специальное учение «Калкан-2023» для военных подразделений Казахстана и Узбекистана. За активной фазой учения, развернувшейся на горном полигоне «Ангрен», наблюдал министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Руководство тактико-специальным учением «Калкан-2023» осуществлял совместный оперативный штаб.

По легенде учения, незаконные вооруженные формирования, обосновавшиеся на территории одного из государств, пытаются расширить зоны своего влияния. Вооруженное противоборство группировок, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, приводит к дальнейшей эскалации напряженности. С целью обеспечения маршрутов наркотрафика наблюдаются попытки создать в высокогорных районах сопредельной страны опорные базы, схроны с оружием и боеприпасами. Особую активность деструктивные силы проявляют на Ангренском направлении. Фиксируются случаи обстрела пограничных нарядов.

В обстановке, характеризующейся как конфликт низкой интенсивности, сводный отряд специального назначения Казахстана и Узбекистана во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями военного округа провел специальную операцию по выявлению и уничтожению незаконных вооруженных формирований в приграничных районах.

В ходе тактико-специального учения осуществлено уплотнение охраны Государственной границы, отработаны действия снайперских двоек по уничтожению малых групп противника в приграничной полосе. Продвижение основных подразделений в районы применения обеспечивала разведка.

Для поддержки батальонных тактических групп, нацеленных на уничтожение основных сил противника, наносились удары авиации и артиллерии. Апробировано боевое применение сил и средств резерва. В завершении операции осуществлен вывод подразделений батальонных тактических групп и заградотряда в район прикрытия.

С казахстанской стороны в учении были задействованы подразделения армейской и военно-транспортной авиации, специалисты Центра парашютной подготовки, всего 60 военнослужащих.

Совместное тактико-специальное учение «Калкан-2023» направлено на выработку единого алгоритма работы органов управления при подготовке и проведении совместной операции, отработку вопросов взаимодействия в ходе совместных действий подразделений вооруженных сил Казахстана и Узбекистана.