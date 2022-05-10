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      Освоение космоса

    Казахстан и Узбекистан договорились совместно осваивать космос

    10 Мая 2022, 21:12

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил межправительственное соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.

    Межправительственное соглашение было подписано 6 декабря 2021 года в Нур-Султане во время государственного визита президента Узбекистана в Казахстан.

    Документ регулирует сотрудничество сторон в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, разработки и внедрения космических технологий в интересах прогресса экономики, науки, обеспечения безопасности и социального развития двух государств.

    В рамках соглашения Узбекистан и Казахстан будут разрабатывать и осуществлять совместные программы, проекты и мероприятия по космосу, обмениваться информацией, знаниями и данными, использовать наземные объекты и системы для запусков и управления космическими аппаратами и другое.

    Ранее сообщалось, что с 10 по 12 мая в столице Узбекистана проходит первая в центральноазиатском регионе конференция по космическим технологиям Space Technology Conference (STC 2022). В ее работе принимает участие делегация Казахстана в составе руководителей Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, предприятий Казкосмоса, специалистов космической отрасли.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Сотрудничество Космос
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