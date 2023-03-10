Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение

АСТАНА. КАЗИНФОМР - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с туркменской стороной проработали вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

«Авиакомпания «Туркменистан» планирует с 26 марта 2023 года возобновить регулярные пассажирские полеты между двумя странами. Рейсы будут выполняться по маршруту Алматы – Ашхабад с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и четвергам на воздушных судах типа «Боинг-737»,- говорится в сообщении

Отмечается, что возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Регулярное авиасообщение между Казахстаном и Туркменистаном было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.