Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Казахстан и США ведут переговоры о запуске прямых авиарейсов

    24 Мая 2023, 16:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Тимур Тлегенов сообщил о переговорах Казахстана и Соединенных Штатов Америки по установлению авиасообщений между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В понедельник была проведена встреча по видеосвязи с посольством по обсуждению вопросов установления авиасообщений. США предъявляют достаточно жесткие, высокие требования для рейсов. Сейчас совместно с авиационной администрацией работа в этом направлении ведется. Мы планируем запустить данные рейсы где-то к 2025 году», - сказал Тимур Тлегенов во время форума «Первый казахстанский авиадиалог».

    Также он отметил, что рассматривается возможность возобновления прямых рейсов в Токио. Решение будет принято после оценки пассажиропотока.

    Ранее сообщалось, что Казахстан в конце 2020 года подписал соглашение с Соединенными Штатами. Договоренность дает возможность казахстанским авиакомпаниям иметь гибкую систему перелетов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Транспорт США Сотрудничество Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Компания Илона Маска будет вживлять микрочипы в мозг людей
    Увеличивается количество авиарейсов между Казахстаном и Великобританией
    Чудо-имплантаты: Парализованный мужчина вновь обрел способность ходить
    Вопросы снижения выбросов в авиационной отрасли обсудили в Астане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз