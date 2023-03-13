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    Казахстан и США укрепляют сотрудничество в сфере энергобезопасности

    13 Марта 2023, 18:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил об участии Казахстана в международной конференции по вопросам энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «6-8 марта 2023 года министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков принял участие в работе Конференции по энергетике «CERA Week» в городе Хьюстон, США. В рамках мероприятия состоялись встречи и переговоры делегации Казахстана с помощником Госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом и руководством компаний «Chevron», «Exxon Mobil», «ENI» и др.», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    По его словам, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области энергетической безопасности, нефтегазовой индустрии, электроэнергетики и обеспечения защиты окружающей среды.

    «Отдельно стоит отметить, что встреча с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг позволила обсудить вопросы санкционного режима, что также способствовало урегулированию выведения «Береке банка» из санкционных списков, решение о котором было объявлено 8 марта т.г.», - добавил А. Смадияров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика США Минэнерго РК
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