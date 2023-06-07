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    Казахстан и ОБСЕ выступают за разрешение конфликтов и восстановление стабильности в регионе

    7 Июня 2023, 16:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках ее рабочего визита в Казахстан и участия в Астанинском международном форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов повестки дня международного и регионального сотрудничества в сфере безопасности, обсудили усилия Казахстана и ОБСЕ в урегулировании конфликтов и восстановлении стабильности в регионе через инклюзивный диалог.

    Генеральный секретарь ОБСЕ отметила актуальность наследия принятой на Саммите ОБСЕ 2010 года Астанинской декларации и «незаменимую роль Казахстана в развитии Организации».


    Министр подчеркнул важность сохранения ОБСЕ, как уникальной платформы, приверженной идее свободного, демократического, общего и неделимого Евроатлантического и Евразийского сообщества безопасности.

    Х. Шмид отметила тесное взаимодействие по трем измерениям безопасности, включая военно-политическое и экономико-экологическое сотрудничество, а также продвижение прав человека и укрепление демократических институтов.

    М. Нуртлеу высоко оценил инициативы Генерального секретаря ОБСЕ, направленные на укрепление безопасности и устойчивого развития стран Центральной Азии, придав важное значение углублению взаимосвязанности, вопросам использования водных ресурсов и изменения климата.


    В завершение встречи собеседники договорились продолжать активное взаимодействие и совместные усилия по преодолению конфликтов как внутри Организации, так и во всем пространстве ОБСЕ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОБСЕ МИД РК
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