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    Казахстан и ОАЭ подписали ряд документов

    17 Января 2023, 16:22

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Список подписанных документов:

    1. Совместная декларация между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о создании стратегических инвестиционных проектов;

    2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Управлением главной гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов;

    3. Соглашение о принципах между Министерством энергетики Республики Казахстан, фондом KIDF и компанией Masdar;

    4. Соглашение о сотрудничестве между Фондом KIDF и компанией Masdar;

    5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компанией Abu Dhabi Ports;

    6. Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «НК «КазМунайГаз» и компанией Abu Dhabi Ports Group;

    7. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов;

    8. Меморандум о взаимопонимании между Институтом дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша;

    9. Соглашение между архивом Президента Республики Казахстан и Национальной библиотекой и архивами Объединенных Арабских Эмиратов по осуществлению международных связей в области архивного дела.

    Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Арабские эмираты
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