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    Казахстан и ОАЭ договорились увеличить танкерный флот для транспортировки нефти по Каспию

    31 Марта 2023, 14:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев провел переговоры с председателем правления Abu Dhabi Ports Group (ADP) Мохамедом Джума Аль-Шамиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

    Стороны обсудили стратегию развития совместного предприятия Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS), официально зарегистрированного и функционирующего с февраля текущего года.

    «В ходе переговоров главы КМГ и ADP остановились на вопросах дальнейшего расширения танкерного флота CIMS с целью осуществления транспортировки нефти в акваториях Каспийского и Черного морей. В настоящее время совместное предприятие планирует приобретение танкеров дедвейтом 8-12 тысяч тонн», - говорится в сообщении компании.


    Также стороны обсудили наращивание возможностей флота Aframax/Suezmax, используемого в открытых морях. На сегодня у ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочернего предприятия КМГ) и ADP уже существует собственный пул танкеров, который успешно работает в открытых морях.

    Участники переговоров остановились на вопросах развития сервисного флота для Казахстанского сектора Каспийского моря.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КазМунайГаз Промышленность Нефть Логистика Сотрудничество ОАЭ
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