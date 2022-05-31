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    Казахстан и Монголия нацелены на укрепление сотрудничества по всему спектру отношений

    31 Мая 2022, 20:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялись казахско-монгольские политические консультации между заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Романом Василенко и заместителем министра иностранных дел Монголии Батсумбэрийном Мунхжином, который прибыл в Нур-Султан с визитом. Об передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций и форумов, таких как ООН, СВМДА, ОБСЕ и др. Была отмечена схожесть позиций и взаимная поддержка на этих площадках.

    Сторонами отмечена положительная динамика товарооборота между двумя странами в текущем году, рассмотрены перспективы расширения сотрудничества в сферах сельского хозяйства, горнорудной промышленности, транзитно-транспортного потенциала.

    В 2021 году товарооборот составил $60,9 млн (+48,1%). За январь-апрель текущего года достиг $31 млн (+118%), из них экспорт - $30,4 млн (+129,9%), импорт – $466 тыс. (-50,3%).

    Основными товарами экспорта в Монголию являются табачные изделия, семена рапса, хлеб и мучные кондитерские изделия, семена и плоды прочих масличных культур, пищевые продукты, а также двигатели и продукция машиностроения.

    Основные товары импорта из Монголии - мясо и мясные продукты, кашемир, шерстяные изделия.

    В фокусе консультаций также были вопросы поддержки казахской диаспоры Монголии, которая составляет около 130 тыс. человек.

    Большое значение для двусторонних связей имеет наличие регулярного авиа- и автомобильного сообщения.

    Заместители глав внешнеполитических ведомств двух стран отметили достижения за 30 лет дипломатических отношений, договорились и далее поддерживать политический диалог на высших уровнях, а также активизировать работу в рамках совместной Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК Монголия Сотрудничество Международная деятельность РК
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