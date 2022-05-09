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    Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме

    9 Мая 2022, 18:08

    МАЛЕ. КАЗИНФОРМ – При этом лицам, намеревающимся въехать для трудоустройства, учебы или в деловых целях, необходимо оформление соответствующей визы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

    Подписано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, которое позволит гражданам двух стран въезжать и пребывать на территории Казахстана и Мальдив на период, не превышающий 30 календарных дней.

    Как известно, в октябре 2021 года Казахстан и Мальдивы взаимно признали паспорта вакцинации, которые освобождают их граждан от обязательства по предоставлению ПЦР справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 при пересечении границ двух стран.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Туризм Азия
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