Казахстан и Люксембург расширяют экономическое сотрудничество

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник в Люксембурге по инициативе Посольства Казахстана в Бельгии состоялось мероприятие «Invest in Kazakhstan», организованное Национальной компанией РК «Kazakh invest», Почетным Консульством РК в Люксембурге, Торговой палатой Люксембурга. Об этом сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие представитель «Kazakh invest» в ЕС, сотрудники Торговой палаты Люксембурга, министерства экономики Люксембурга, Почетного Консульства РК в Люксембурге, а также деловые круги герцогства.

В своем выступлении советник-посланник Посольства РК Мирас Андабаев отметил высокий уровень казахстанско-люксембургских отношений и пригласил люксембургские компании участвовать в совместных инвестиционных проектах с использованием высокотехнологичных решений в сфере цифровизации, IT, авиации, космической промышленности и финансово-банковской деятельности, где Люксембург общепризнан одним из мировых лидеров.

В отдельном порядке казахстанский дипломат информировал участников мероприятия с основными положениями Послания Президента РК К.Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы — прочная основа процветания страны».

В свою очередь, представитель «Kazakh invest» в Европе Айнур Тумышева презентовала зарубежным предпринимателям торгово-инвестиционный потенциал Казахстана, прежде всего фокусируясь на перспективах отечественной обрабатывающей промышленности.

«В 2020 году Казахстан привлёк 4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Этот показатель вырос почти на 35% по сравнению с предыдущим годом, что отмечено во «Всемирном докладе по инвестициям» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Согласно рейтингу ЮНКТАД, среди всех стран, не имеющих выхода к морю, Казахстан занял 1-е место по чистому притоку прямых инвестиций. Данный рост обеспечен за счёт инвестиций в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, транспорт, телекоммуникации, финансовая деятельность, энергетика, горнодобывающий комплекс» - отметила А.Тумышева.

Старший советник по международным отношениям Торговой палаты Люксембурга Стивен Коэнер подчеркнул, что торгово-промышленная палата принимает активное участие в создании возможностей и инструментов для двустороннего сотрудничества с Казахстаном.

Он отметил, что люксембургские компании уже работают в Казахстане и Торговая промышленная палата Люксембурга готова продолжать оказывать содействие в работе люксембурских компаний.



