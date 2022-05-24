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    Казахстан и Кыргызстан решили вопрос подачи воды по каналу «Достык»

    24 Мая 2022, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На коммерческой основе удалось решить Казахстану совместно с Кыргызстаном вопрос подачи воды по каналу «Достык» в летний сезон. Об этом заявил глава Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках сотрудничества с сопредельными странами, с кыргызской стороной в рамках товарообмена и поставок электроэнергии на коммерческой основе удалось решить вопрос подачи воды по каналу «Достык» в летние месяцы в объеме 330 млн кубометров. 25-28 мая в городе Бишкеке будут согласованы графики возврата электроэнергии в рамках товарообмена на июнь-август помесячно, а на июнь по дням. Кроме этого, будут проведены посещения экспертами сторон водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования в бассейнах рек Шу и Талас», - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По словам министра, с таджикской стороной предварительно имеются договоренности о пропуске объема воды через водохранилище «Бахри Точик», сброшенного с Токтогула.

    «До конца мая будут согласованы условия сработки водохранилищ «Бахри Точик» и 5-6 июня в Душанбе трехсторонним протоколом (Таджикистан, Узбекистан и Казахстан) будут закреплены данные условия», - проинформировал глава ведомства.

    Как напомнил министр, в конце апреля в Туркестане в рамках заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии был согласован прогнозный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ, согласно которому приток в Шардаринское водохранилище в вегетационный период должен составить 3,9 млрд кубометров, который позволит пройти вегетационный период без значительных потерь.

    Ранее сообщалось, что в последние годы нехватка воды ощущается в южных регионах страны. Для обеспечения стабильного прохождения вегетационного периода в данных регионах с ноября 2021 года были начаты подготовительные работы к предстоящему вегетационному периоду.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Таджикистан Кыргызстан Минэкологии Вода
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