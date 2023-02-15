Казахстан и Кыргызстан реализуют совместный проект по строительству солнечной электростанции

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Кыргызстан приступили к реализации совместного проекта по строительству первой солнечной электростанции в КР с участием стопроцентных казахстанских инвестиций, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кыргызская Республика обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии, основными видами которых являются гидроэнергия, солнечная энергия, энергия ветра и биомассы.

Одним из проектов по использованию ВИЭ, а именно энергии солнца, является строительство казахстанскими инвесторами солнечной электростанции в Иссык-Кульской области, в местности села Тору-Айгыр.

В конце декабря прошлого года дочернее предприятие группы компаний «ТехноГруппСервис» казахстанская частная компания «TGS-Energy Limited» и Национальный энергохолдинг Кыргызской Республики в лице дочерней компании ОсОО «TazaEnergy» подписали уставные документы о создании совместного кыргызстанско-казахстанского предприятия ОсОО «Кун Булагы» для строительства солнечной электростанции «Тору-Айгыр».

Как сообщили в компании «TGS-Energy», целью проекта является увеличение выработки электроэнергии в Кыргызской Республике для снижения ее дефицита в условиях роста потребления электроэнергии, а также повышение производства электроэнергии от возобновляемых источников энергии. Генеральным подрядчиком строительства СЭС выступит ТОО «TGS-Construction». В настоящее время реализация проекта находится в начальной фазе, выделены земельные участки под строительство СЭС, разрабатываются технические условия подключения к сети общего пользования, ведется проектно-изыскательская работа.

Директор кыргызстанской компании «TazaEnergy» Искендер Бейшеналиев отметил, что проект строительства солнечной электростанции является стратегическим, а также первым и крупным в истории Кыргызстана.

«Этот проект позволит реализовать потенциал возобновляемых источников энергии Кыргызстана и обеспечить Иссык-Кульскую область экологически чистым источником энергии, не требующим высокотехнологичных процессов. На сегодняшний день большая часть работы по сбору соответствующих документов проведена, идет процесс трансформации земельного участка, завершение которого ожидается до конца февраля текущего года», - добавил Искендер Бейшеналиев.

Общая мощность проекта предполагает 300 МВт на сумму около 200 млн долларов США, состоящий из СЭС 50 МВт «Тору-Айгыр» и 250 МВт в Баткенской области. Первый этап строительства 50 МВт оценивается в 34,3 млн долларов США, из которых 20% от стоимости проекта внесет «TGS-Energy», оставшаяся часть финансирования будет осуществляться за счет привлечения ею банковского займа.

При надлежащем обслуживании СЭС срок эксплуатации составит более 20 лет. Завершение строительства первого этапа ожидается к концу 2023 года.

Внедрение и использование ВИЭ в Кыргызстане по сравнению с традиционными источниками энергии будет способствовать снижению энергодефицита и развитию отдаленных территорий страны, а также позволит значительно снизить уровень нанесения экологического ущерба окружающей среде.

Данный масштабный проект открывает новые возможности для двустороннего сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в сфере «зеленой» энергетики, позволяющий двум странам совместно решать вопросы энергообеспечения с учетом высоких экологических стандартов.





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