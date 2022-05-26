Казахстан и Кыргызстан провели совместный космомониторинг исчезающего лесного покрова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские специалисты приступили к реализации первого международного проекта по восстановлению деградировавших лесных площадей в приграничных районах Казахстана и Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Казинформу начальник управления мониторинга экологии и безопасности департамента пространственных данных национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» Азамат Маханов, целью проекта является идентификация изменений лесного покрова на основе исторического картирования с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) за временной промежуток до 70 лет.

Вопрос «обезлесенных» земель был поднят еще в 2018 году во время встречи министров экологии стран в Астане, тогда Казахстан и Кыргызстан взяли на себя добровольные обязательства по восстановлению 1,5 млн. га и 323 тыс. га леса соответственно, в рамках международной инициативы «Боннский вызов», глобальной целью которой является восстановление к 2030 году 350 млн. га деградировавших земель.

«Команда проекта изучила международный опыт в области анализа лесов на основе платформы Open Foris Collect. Также наша компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» имеет два патента по способам мониторинга выгоревших территорий леса и мониторинга вырубок леса, эти методики зондирования Земли стали для нас большим подспорьем в работе. В данном проекте использовались космические снимки среднего пространственного разрешения. Помимо этого, были получены полные картографические данные планов лесонасаждений. По итоговым анализам были организованы полевые работы в целях верификации и уточнения причины уменьшения лесов. Выяснилось, что основными причинами уменьшения лесного покрова являются ветровалы, оползни, пожары, антропогенные, а также социально-экономические факторы.

На территории 4700 кв.км. было выявлено 1174 участка с уменьшениями лесного покрова общей площадью 2060 га. В Казахстане это 1081 участок на площади 1965 га, в Кыргызстане 93 участка на территории в 95 га.

Проект был успешно выполнен инженерами департамента пространственных данных под руководством Азамата Маханова, и, как стало известно, был высоко оценен Германским обществом по Международному сотрудничеству (GIZ).

Для обсуждения итогов выполненных работ в Казахстан были приглашены ГИС-специалисты и представители лесных предприятий Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Казахстанские специалисты провели для коллег тренинг «Космический мониторинг разновременных спутниковых данных на предмет выявления обезлесенных и/или деградированных лесных участков».

«Дистанционное зондирование Земли на сегодняшний момент является приоритетным источником информации о состоянии и динамике лесов и обеспечивает повышенный уровень достоверности, оперативности и регулярности измерения ключевых характеристик состояния и динамики всего лесного покрова. Тренинг прошел эффективно, и полученный опыт может быть распространен и на другие страны Центральной Азии, учитывая сходство природно-климатических условий», - сказал А. Маханов.