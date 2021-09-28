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    Казахстан и Королевство Саудовской Аравии обменяются предложениями по созданию совместных инвестпроектов в сфере энергетики

    28 Сентября 2021, 01:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев провел встречу с Министром инвестиций Королевства Саудовской Аравии Халидом бен Абдулазиз Аль-Фалихом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    На встрече присутствовали представители Министерства энергетики Королевства Саудовской Аравии, а также такие крупные саудовские компании как ARAMCO, SABIC, ACWA POWER, Aljomaih Energy and Water Company и Desert Technology.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, электроэнергетики, атомной энергетики и нефтегазового сектора.

    По итогам заседания стороны договорились обменяться предложениями по созданию совместных инвестиционных проектов в энергетической сфере.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Инвестпроекты Энергетика Арабские эмираты
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