Казахстан и Китай подписали меморандум о торгово-экономических исследованиях

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Во время государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику Министерство торговли и интеграции Казахстана и Министерство коммерции КНР подписали меморандум о взаимопонимании в сфере торгово-экономических исследований. Документ с казахстанской стороны подписал заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, с китайской — министр коммерции КНР Ван Вэньтао, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Меморандум нацелен на дальнейшее продвижение и развитие казахстанско-китайского торгово-экономического сотрудничества на качественно новом уровне, включая координацию партнерства между научно-исследовательскими организациями двух стран.

Документ предусматривает проведение необходимых исследований, совместных аналитических и других обзоров, обмен передовым опытом и информацией между Общественным фондом «Центр торгово-экономических стратегий» (Казахстан) и Академией международного торгово-экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР. Направления исследований — двусторонняя торговля в части улучшения бизнес-среды, развития электронной коммерции, транзитного и логистического потенциала Казахстана и Китая, совершенствование института специальных экономических зон, «зеленое» развитие, новая энергетика и другие важные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Также Меморандумом о взаимопонимании предусмотрена возможность проведения совместных мероприятий, способствующих стимулированию сотрудничества в сфере торгово-экономических исследований и направленных на выработку предложений к подходам и механизмам по наращиванию потенциала взаимной торговли, содействие инновационному развитию, использованию новых технологий и др.



