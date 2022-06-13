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    Казахстан и Индия заинтересованы в проектах по локализации фармпроизводства в РК

    13 Июня 2022, 13:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният провела встречу с министром иностранных дел и культуры Республики Индия Минакши Лекхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Стороны обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Индии в сфере здравоохранения, которое осуществляется в соответствии с Меморандумом, заключенным между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и семейного благосостояния Республики Индия в 2011 году.

    Также в ходе встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в активизации партнерства по перспективным направлениям в области здравоохранения, а именно по локализации фармпроизводства на территории Казахстана.

    «В Республике Казахстан поставлена задача по доведению доли отечественного производства до 50 % на фармацевтическом рынке до 2025 года. Для достижения обозначенной цели оффтейк-контракты являются одним из эффективных инструментов и существенным стимулом для поддержки местных товаропроизводителей», - отметила А. Гиният.

    В завершение встречи стороны выразили готовность в укреплении и развитии дальнейшего партнерского сотрудничества в сфере здравоохранения с учетом достигнутых договоренностей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение Экономика Индия Сотрудничество
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