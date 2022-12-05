Казахстан и Греция будут совместно готовить сотрудников дипломатической службы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров министров иностранных дел Казахстана и Греции подписан меморандум между внешнеполитическими ведомствами стран о сотрудничестве в области подготовки сотрудников дипломатической службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди отметил, что Греческая Республика является одним из важных политических и экономических партнеров Казахстана в Южной Европе.

«В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. С господином Никосом Дендиасом обстоятельно, в духе открытости и полного взаимопонимания обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, а также сотрудничество в рамках международных организаций. Отмечаем хорошую динамику двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в текущем году. Греция является нашим ключевым торговым партнером. Так, за десять месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Грецией составил 1,4 млрд долларов США, что на 28% выше, чем за аналогичный период предыдущего года», - сказал на брифинге для представителей СМИ министр иностранных дел Казахстана.

Мухтар Тлеуберди также подчеркнул, что год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грецией был отмечен весьма важными событиями в двустороннем сотрудничестве. В частности, как проинформировал министр, 20 июня начала работу новая экономическая платформа – Казахстанско-Греческий деловой совет, что является свидетельством роста взаимного интереса деловых кругов к установлению взаимовыгодных отношений.

Кроме того, в этом году авиакомпания Air Astana запустила прямой рейс между Алматы и Ираклионом на период летнего туристического сезона, и тысячи казахстанских граждан смогли отдохнуть на греческом острове Крит.

«Еще одним важным событием двустороннего сотрудничества в этом году стало очередное 5-е заседание Казахстанско-Греческой межправительственной комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, которое состоялось 19 октября в Астане. Протокол МПК закрепил основные договоренности сторон по дальнейшему развитию отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций, энергетики, транспорта, образования и науки. Наряду с участием в заседании Межправительственной комиссии представительная делегация из Греции также приняла участие в работе казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям, в рамках которого были подписаны двусторонние документы о сотрудничестве в сфере АПК, а также об инвестиционном взаимодействии. Живым мостом, связывающим наши народы и государства, является 10-тысячная греческая диаспора, проживающая в Казахстане. В стране действует Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия», в состав которой входят 17 региональных обществ, поддерживающих греческие традиции и обычаи», - рассказал министр иностранных дел РК.

Мухтар Тлеуберди также сообщил о том, что 25 ноября в греческом городе Ахарне установлен памятник в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грецией.

«Сегодня мы подписали меморандум между внешнеполитическими ведомствами наших стран о сотрудничестве в области подготовки сотрудников дипломатической службы. В целом результаты переговоров подтвердили наличие между нашими странами взаимной заинтересованности всецело наращивать и расширять взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, что официальный визит господина Никоса Дендиаса в Казахстан придаст дополнительный импульс дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между Астаной и Афинами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - добавил М. Тлеуберди.



