Казахстан и Франция будут оказывать взаимную помощь по уголовным делам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам» одобрили депутаты Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представил закон заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев. По его словам, договор регулирует основания и порядок оказания взаимной правовой помощи, пути ее осуществления, вызова свидетелей, экспертов и обвиняемого на допросы, временное изъятие лиц, содержащихся под стражей и другие вопросы.

«Запрос включает в себя конфискацию предметов, обыск, проведение экспертизы, определение счетов в банке, допрос свидетелей, экспертов и обвиняемого, обмена информацией и другие следственные действия. Например, в случае необходимости проведения обыска во Франции, наш правоохранительный орган направляет запрос, к нему прилагается постановление, санкционированное следственным судом. Следственный орган Франции проводит обыск на основании своего национального законодательства, результаты которого сообщает нам», - сказал Асет Чиндалиев на пленарном заседании Сената.

В том же порядке запросы, поступившие из Франции, выполняются нашими следственными органами. Постановление, санкционированное французским судом, подтверждается следственным судом Казахстана. Следственные действия осуществляются в соответствии с законодательством РК. Как отметил Асет Чиндалиев, такие условия позволяют обеспечить полноту расследования.

«В договоре также закреплены основания для отказа о предоставлении правовой помощи: если создается угроза суверенитету, безопасности страны и общественному порядку, относится к полу, национальности, религии, политическому или идеологическим убеждениям человека или носит политический характер, а также если истек срок давности и если исполнение запроса противоречит законодательству страны», - сказал заместитель генпрокурора.

Ранее сообщалось, что данный договор заключен на основе международных соглашений. В целом Казахстан заключил аналогичный договор с 29 государствами.



