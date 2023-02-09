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    Казахстан и Франция будут оказывать взаимную помощь по уголовным делам

    9 Февраля 2023, 14:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам» одобрили депутаты Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представил закон заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев. По его словам, договор регулирует основания и порядок оказания взаимной правовой помощи, пути ее осуществления, вызова свидетелей, экспертов и обвиняемого на допросы, временное изъятие лиц, содержащихся под стражей и другие вопросы.

    «Запрос включает в себя конфискацию предметов, обыск, проведение экспертизы, определение счетов в банке, допрос свидетелей, экспертов и обвиняемого, обмена информацией и другие следственные действия. Например, в случае необходимости проведения обыска во Франции, наш правоохранительный орган направляет запрос, к нему прилагается постановление, санкционированное следственным судом. Следственный орган Франции проводит обыск на основании своего национального законодательства, результаты которого сообщает нам», - сказал Асет Чиндалиев на пленарном заседании Сената.

    В том же порядке запросы, поступившие из Франции, выполняются нашими следственными органами. Постановление, санкционированное французским судом, подтверждается следственным судом Казахстана. Следственные действия осуществляются в соответствии с законодательством РК. Как отметил Асет Чиндалиев, такие условия позволяют обеспечить полноту расследования.

    «В договоре также закреплены основания для отказа о предоставлении правовой помощи: если создается угроза суверенитету, безопасности страны и общественному порядку, относится к полу, национальности, религии, политическому или идеологическим убеждениям человека или носит политический характер, а также если истек срок давности и если исполнение запроса противоречит законодательству страны», - сказал заместитель генпрокурора.

    Ранее сообщалось, что данный договор заключен на основе международных соглашений. В целом Казахстан заключил аналогичный договор с 29 государствами.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Права человека Сенат Франция Сотрудничество
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