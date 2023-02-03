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    Казахстан и Европейский Союз на пути создания общего правового пространства

    3 Февраля 2023, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев встретился с делегацией Совета Европы в составе директора по правам человека и верховенства права С. Дикмана, координаторов программы сотрудничества и проекта HELP в Центральной Азии О. Фрайштетер и К. Хохловой, эксперта по вопросам гендернего равенства Л. Манн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

    В ходе встречи состоялся обмен опытом в области защиты прав человека. Стороны обсудили конкретные действенные меры по исключению в деятельности правоохранительных органов причин и условий, способствующих возникновению правонарушений, связанных с пытками. Были затронуты вопросы гендерного равенства, семейно-бытового насилия и права граждан на свободу выражения мнений.

    Приветствуя зарубежных гостей, уполномоченный отметил, что Казахстан придает важное значение процессу приведения национальной системы обеспечения и защиты прав человека в соответствие с принципами передовой европейской практики.

    Ластаев ознакомил членов делегации с ситуацией в области прав человека в стране и деятельностью национального правозащитного института. Рассказал о конституционной реформе, в рамках которой были приняты законы «Об Уполномоченном по правам человека» и «О Конституционном Суде», определяющие новые возможности для граждан по восстановлению нарушенных прав и предотвращению подобных нарушений.

    Директор Дикман отметил, что Совет Европы проявляет высокий интерес к Казахстану, положительно отозвался о конституционной модернизации, в рамках которой полным ходом идет перестройка всей правоохранительной деятельности и национальной правозащитной системы. Глава делегации заверил в готовности оказывать дальнейшее содействие постепенному созданию общего правового пространства между Европой и Казахстаном.

    В завершении встречи достигнута договоренность о наращивании двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов, включая укрепление экспертного потенциала института омбудсмена и приведения его деятельности в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Права человека Евросоюз
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