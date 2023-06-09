Казахстан и ЭСКАТО ООН обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Кайрата Умарова с заместителем Генерального секретаря ООН – исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Алисджабаной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

К. Умаров отметил актуальность сотрудничества нашей страны с ЭСКАТО в таких сферах, как торговая и транзитно-транспортная логистика, экономическая интеграция, энергетика и цифровизация. Было отмечено, что Казахстан намерен продолжить активную реализацию повестки устойчивого развития до 2030 года как на национальном, так и региональном уровне. «Построение устойчивого развития в регионе Центральной Азии, включая через создание Регионального хаба ООН в Алматы, должно стать основой мира и безопасности в регионе и может стать моделью для применения такого опыта ООН и в других регионах мира», – отметил казахстанский дипломат.

В свою очередь, глава ЭСКАТО ООН поблагодарила Казахстан за неизменную поддержку деятельности Комиссии, а также такую актуальную инициативу как создание Центра цифровых решений для устойчивого развития в Центральной Азии. А. Алисджабана с удовлетворенем отметила принятие резолюции Комиссии в мае т.г. о проведении в 2024 году в Астане первой Министерской конференции ЭСКАТО по цифровой трансформации и инклюзивности.

Стороны взаимно подтвердили важность укрепления регионального сотрудничества в водной и энергетической сферах, включая в Центральной Азии, на фоне ухудшающейся климатической ситуации в регионе и активного использования водных ресурсов в сельскохозяйственных и промышленных целях.

ЭСКАТО является одной из пяти региональных экономических и социальных комиссий ООН. Комиссия призвана оказывать содействие социально-экономическому развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона через региональное и субрегиональное сотрудничество. Казахстан активно вовлечен в деятельность ЭСКАТО по развитию транспортных и коммуникационных путей в АТР.