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    Казахстан и ЕС будут укреплять сотрудничество в сфере критического сырья

    2 Июня 2023, 19:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество Казахстана с Европейским Союзом основано на принципах обмена опытом и технологией, а также привлечения ESG-инвесторов. Также предусматривается повышение навыков по переработке отходов горной добычи (ТМО) и оказание поддержки по повышению качества продукций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    В рамках XIII международного горно-металлургического Конгресса Astana Mining & Metallurgy Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев провел двустороннюю встречу с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, дальнейшие направления сотрудничества Казахстана и Европейского Союза в сфере критического сырья, в том числе реализация первой Дорожной карты Меморандума о взаимопонимании. Также на повестке дня были рассмотрены возможные инструменты финансирования ЕС для поддержки сотрудничества в сфере КСМ и аккумуляторных батарей.


    «По линии ЕС начаты совместные проекты, ключевым из которых является инвестиции немецкой компании HMS Bergbau в разработку литиевых месторождений Казахстана. На сегодня у нас имеются перспективы запуска проектов по добыче и переработке новых видов критически важного и батарейного сырья», отметил глава МИИР РК Марат Карабаев.

    Как известно, 71% всего рынка Европы по фосфору покрывает Казахстан. В целом в ЕС поставляются титан, бериллий, тантал, рений и ванадий. В этой связи следует отметить, что для перехода на углубленное производство в Казахстане имеются уникальные возможности создания совместных производств по переработке металлических руд с выпуском готовых продукций.

    «Мы придерживаемся единого принципа «сырье в обмен на технологии», - добавил Марат Каримжанович.


    К слову, сотрудничество с Европейским Союзом основано на принципах обмена опытом и технологией, а также привлечения ESG-инвесторов. Также предусматривается повышение навыков по переработке отходов горной добычи (ТМО) и оказание поддержки по повышению качества продукций.

    Что касается Дорожной карты стратегического партнерства, необходимо отметить, что данный документ определяет конкретные действия по сотрудничеству в рамках четырех направлений работы. В частности, интеграция устойчивых цепочек создания стоимости критического сырья и аккумуляторных батарей; разработка зеленого водорода и его интеграция; повышение устойчивости цепочек поставок сырья, аккумуляторных батарей и зеленого водорода; исследования, инновации, наращивание навыков и кадрового потенциала.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Евросоюз МИИР РК
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