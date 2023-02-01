Казахстан и Азербайджан: исторические партнеры в энергетической отрасли

БАКУ. КАЗИНФОРМ – На фоне нарушения глобальных и национальных логистических, производственных цепочек в условиях мировой турбулентности наблюдается рост потенциала энергетического сотрудничества Азербайджана и Казахстана. Какие возможности сулит активное взаимодействие ведущих экономик Южного Кавказа и Центральной Азии, разбирался собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Нераскрытый потенциал

В основе потенциала энергетического (в основном – нефтегазового) сотрудничества двух прикаспийских государств лежит факт наличия у Азербайджана необходимой инфраструктуры и опыта по поисковым работам на Каспии, транспортировке углеводородов, а также намерение Казахстана инвестировать в развитие своих портов, поскольку две страны вряд ли когда-нибудь будут связаны трубопроводами и предпочитают использовать имеющиеся возможности судоходства, считают азербайджанские эксперты.

Во времена СССР азербайджанские нефтяники проводили исследовательские работы по всей акватории Каспия, и этот опыт ценен для Казахстана и в настоящее время: госхолдинг SOCAR приглашен в клуб-проект «Евразия» по бурению у берегов Казахстана скважины глубиной 15 тысяч метров. Азербайджан исторически также поставлял в Казахстан продукцию нефтяного машиностроения.

С распадом Союза и пришедшему на его смену СНГ, ряд операционных компаний, работающих на нефтяных месторождениях Казахстана, воспользовались транзитным потенциалом Азербайджана, особенно после запуска в 2006 году нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» (проект БТД).

По мнению главы независимого Центра нефтяных исследований Ильхама Шабана, именно транзит нефти и определяет потенциал и перспективы энергетического сотрудничества Азербайджана и Казахстана в нынешних реалиях.

Азербайджан в 2008-2016 годах обеспечивал транзит части нефти с казахстанского месторождения «Тенгиз», причем один период времени (несколько лет) по проекту БТД шло свыше 2 млн тонн казахстанской нефти в год.

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Однако с 2017 года вся нефть с «Тенгиза» была перенаправлена в нефтепровод КТК, а с 2017 года на БТД отправлялась лишь нефть с казахстанского месторождения «Северные Бузачи»: в 2017 году было транспортировано 180 тысяч тонн, далее пауза, но с 2020 года регулярно перекачивалось по 100 тысяч тонн ежегодно, а в 2022 году – объёмы транзита составили сразу 200 тысяч тонн сырья.

Экспертные круги топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Азербайджана считают, что через Баку реально транспортировать в год максимально не более 8-10 млн тонн нефти из Казахстана с учетом задействования объёмов проекта БТД, нефтепровода «Баку-Супса» и возможностей железной дороги.

При этом оптимально перекачивать по проекту БТД не более 1,5 млн тонн в год сернистой нефти из Казахстана, поскольку только такой объем не будет изменять фракционный состав «BTC Blend», известной на европейском рынке и имеющей своих гарантированных покупателей.

«Есть определенный объем, допустимый для приема и смешивания нефтей с легкой Azeri Light, превышение которого может оказать негативное влияние на качество BTC Blend (которая продается с премией к эталонному сорту Brent). Нашу азербайджанскую BTC Blend знают и с удовольствием покупают многие европейские заводы, и важно избежать изменения характеристик этой смеси нефти, которая отгружается покупателям в порту Джейхан. Любой грузоотправитель должен принимать условия банка качества BTC Blend, этот момент фигурирует во всех контрактах, в том числе обсуждается и с теми производителями в Казахстане, которым интересен транзит нефти через Баку», - отмечают источники.

По словам указанных специалистов, на 2023 год намечена транспортировка по БТД не более 1,5 млн тонн нефти из Казахстана, но пока нет официальной информации о графике прихода танкеров в азербайджанские порты Абшеронского полуострова.

Проект БТД в целом рассчитан на прокачку 1,2-1,6 млн баррелей нефти в сутки с возможностью увеличения до 2,2 млн. По итогам 2022 года по этому стратегическому нефтепроводу Азербайджана было транспортировано 224,39 млн баррелей нефти против 200,47 млн баррелей в 2021 году.

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Новые точки роста

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2022 года поручил Кабинету министров проработать увеличение объемов транспортировки нефти через порты на Каспийском море – Актау и Курык – до 20 млн тонн в год.

Позднее Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что с Азербайджаном достигнута договоренность с января 2023 года отгружать в направлении нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» суммарно 1,5 млн тонн нефти в год из Казахстана.

Он также добавил, что прорабатывается дальнейшее увеличение транзита (через Баку) до 6-6,5 млн тонн в год.

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«Разработана специальная «дорожная карта» по диверсификации экспорта казахстанской нефти. В частности, это направление через Актауский порт на порт Баку (посредством танкеров – прим. ред.) и оттуда в направлении нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан». Также есть трубопровод «Баку-Супса» - это в Грузии, и «Баку-Батуми», где имеется наш терминал (управляется «КазТрансОйл» - прим. ред.) в порту. Эти направления, плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть направление КНР. По всем этим направлениям сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти», - добавил казахстанский премьер.

По мнению азербайджанских нефтяных экспертов, согласование возможностей транзита казахстанской нефти по простаивающему с весны 2022 года нефтепроводу «Баку-Супса» мощностью 5 млн тонн в год (возможен рост до 7 млн тонн) затягивается как по юридическим причинам, так и по коммерческим причинам: из-за российско-украинского конфликта сильно подорожал фрахт и страхование танкеров под сырую нефть при отгрузки ее в Черноморских портах.

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Что же касается перспектив транзита казахстанской нефти по железной дороге Азербайджана и Грузии опять-таки с отгрузкой в черноморских портах, то объемы такого транзита вряд ли смогут превысить 2 млн тонн ежегодно с учетом оборота цистерн и приемных возможностей грузинских нефтетерминалов.

Специалисты в азербайджанском энергетическом холдинге SOCAR сообщают, что с 2018 года через грузинский терминал компании в Кулеви успешно идет транспортировка на мировой рынок параксилола и бензола из Казахстана.

Также в течение 2019-2020 годов с месторождения «Тенгиз» через Баку шли на экспорт некоторые объемы сжиженного нефтяного газа (LPG), в частности, в Украину и в ряд стран Восточной Европы, но из-за российско-украинского конфликта такие поставки прекратились.

Казахстан также имел успешный опыт передачи на НПЗ в Баку для вторичной переработки своих дистиллятов, мазута и печного топлива, но с началом модернизации на заводе имени Гейдара Алиева, SOCAR перестал брать такие виды топлива из Казахстана, но подобные поставки не исключены после 2027 года, когда мощности и характеристики данного НПЗ улучшатся.

Фото:tengizchevroil.com

По мнению эксперта Ильхама Шабана, перспективным направлением может быть взаимное использование операционными компаниями Казахстана и Азербайджана парка плавучих буровых установок.

«Так, с 15 декабря 2022 года азербайджанская ППБУ «Деде Горгут» бурит первую скважину на казахстанском месторождении «Женис» по заказу компании «ЛУКОЙЛ» на глубине моря около 100 м (прогнозные запасы - 100 млн тонн условного топлива, ближайшая инфраструктура - порты Актау и Курык). Ранее, в 2021-2022 годах на мелководье Абшеронского архипелага в рамках проекта SWAP (Shallow Water Absheron Peninsula) работающей в Азербайджане компании BP с помощью казахстанской самоподъемной плавучей буровой установки «Satti» было проведено бурение разведскважин. И такая практика использования плавучих буровых установок перспективна», - считает Ильхам Шабан.

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Напомним, что в июне 2022 года «ЛУКОЙЛ» и «КазМунайГаз» подписали дополнительное соглашение по коммерческим условиям проекта «Каламкас-море/Хазар», где также могут быть задействованы буровые установки из работающих в Азербайджане Rig Clubs.

Азербайджанский скепсис

На эффективность энергетического сотрудничества Казахстана и Азербайджана могут повлиять как геополитическая ситуация, так и инвестиционные планы и возможности Казахстана.

Эксперты ТЭК Азербайджана указывают, что Казахстану предстоит реализовать объявленные ранее масштабные планы по инвестированию в расширению портовой инфраструктуры Актау и Курыка, чтобы повысить объемы отгрузки нефти в направлении каспийских портов других стран, а также серьезно увеличить парк танкеров на Каспии.

«На эти цели нужны многомиллионные инвестиции, а отдача от них будет оставаться низкой в условиях непредсказуемой ситуации в мире, оказывающей непосредственное влияние на энергетический потенциал Казахстана» - считают азербайджанские эксперты.

В этих условиях, несмотря на сложности, основной транзит нефти из Казахстана скорее всего будет идти через Россию, так как работа КТК – основного нефтепровода для экспорта казахстанской нефти (с отгрузкой в Новороссийске) – не подвержена международным санкциям, как и отправка казахстанской нефти через балтийские порты РФ на Запад.

Согласно же новым договоренностям между правительством Казахстана и российской «Транснефтью», уже в первом квартале 2023 года для казахстанского «черного золота» будут предоставлены мощности в нефтепроводе «Дружба» по доставке в Германию 300 тысяч тонн транзитной казахстанской нефти на НПЗ в немецком Шведте. Всего Казахстан сможет прокачать через нефтепровод «Дружба» в 2023 году примерно 1,2-1,5 млн тонн нефти в направлении ФРГ через территорию России с перспективой роста до 6-7 млн тонн ежегодно.

Примечательно, что экспорт казахстанской нефти за 2022 год составил 64,3 млн тонн нефти против 67,6 млн тонн в 2021 году из-за нескольких форс-мажорных ситуаций с КТК на территории России. По указанному трубопроводу в целом идет свыше 75% всей экспортной нефти Казахстана.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Казахстанские амбиции

Наша страна планировала с 2024 года нарастить на 12 млн тонн в год добычу нефти на «Тенгизе» и выйти в течение нескольких лет на общестрановой показатель добычи в 100 млн тонн нефти, однако многое в этом смысле будет действительно зависеть от работы нефтепроводного проекта КТК.

Понимая сложность ситуации, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще в ноябре 2022 года поручил Правительству принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов «Атырау – Кенкияк» и «Кенкияк – Кумколь» (в направлении Китая). При этом КНР сейчас имеет возможность покупать санкционную российскую нефть с большой скидкой, так что нужно ли китайской стороне в таких условиях ещё и дополнительное отечественное сырьё – это большой вопрос. Однако данное обстоятельство не повод, чтобы не разрабатывать альтернативные маршруты поставки казахстанских углеводородов.

Минэнерго Казахстана заявило о планах активнее развивать трубопроводный транспорт и причальное хозяйство в Актау и Курыке, удвоить нефтеперевалку Актау до 10 млн тонн в год, увеличить количество своих танкеров на Каспии дедвейтом не более 12 тысяч тонн. Однако эти действия должны быть увязаны и с реальными возможностями Азербайджана. Наш каспийский партнёр при всем желании с учетом технических и коммерческих аспектов пока не сможет пропускать через себя объём транзита, превышающий показатель в 10 млн тонн казахской нефти ежегодно.

Фото: Edgar Su/Reuters

В нынешних условиях, когда ситуация вокруг энергетической отрасли Казахстана подвержена влиянию различных внешних и внутренних факторов, можно прогнозировать, что КТК, скорее всего, останется в ближайшее время для нашей страны главным экспортным трубопроводом. И, как ожидается, Казахстан готов увеличить в ближайшие годы добычу до 100 млн т/год, и только КТК мощностью 60 млн т/год (с перспективой роста еще на 20 млн т/год) способен прокачать основной объем этой нефти.

Тем не менее сегодняшняя непредсказуемая ситуация в мире создает большие риски для стабильности экспорта углеводородов Казахстана в направлении Европы. И, скорее всего, наша страна будет в текущем году постоянно корректировать транзитные объемы нефти, в том числе, и через Баку.

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В целом, экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок. И Казахстан, и покупатели его нефти в мире уделяют пристальное внимание бесперебойности таких поставок, способных повлиять на мировые цены на «черное золото» и финансовую стабильность самого Казахстана.

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