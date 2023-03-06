Казахстан и Албания могут стать новыми туристическими направлениями для двух стран

ТИРАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Албания укрепляют двусторонние отношения во многих сферах экономики, в том числе и в сфере туризма, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В декабре прошлого года чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Албании по совместительству. Церемония по вручению верительных грамот Президенту Албании Байраму Бегай состоялась 2 марта в резиденции Главы государства.

В ходе двусторонних встреч с лидером Албании, Главой кабмина, а также руководителями министерств и ведомств страны обсудили вопросы текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделили вопросам активизации взаимодействия в области туризма и открытия авиасообщения между двумя странами.

Учитывая потенциал двух государств в области туризма, эта сфера деятельности будет развиваться в ключе взаимовыгодных условий. Приоритет в развитии туризма является одним из основных вопросов на ближайшую перспективу. Некоторые граждане Албании уже на протяжении долгих лет работают в Казахстане и достаточно успешно развивают свой бизнес. Туристы из Албании тоже готовы посетить Казахстан.

Албания для туристов из Казахстана будет привлекательна неизведанными курортами страны вдоль ионического побережья, гастрономическим разнообразием, заметной доступностью и очень теплым отношением албанцев к казахстанцам.

Албания – небольшая страна на западе Балканского полуострова, у южного побережья Адриатики, на его стыке с Ионическим морем. Несмотря на небольшие размеры, страна чрезвычайно богата на всевозможные достопримечательности.

Меню страны очень насыщено разнообразием. Экзотические названия блюд албанской, средиземноморской, турецкой и интернациональной кухни сочетаются с великолепными напитками прошлых лет и нынешнего времени.

История Албании насчитывает не одно тысячелетие. Этой территорией попеременно владели иллирийцы, греки, римляне, византийцы и османы. Каждый из этих народов оставил здесь свой след в виде культурно-исторических и архитектурных памятников. Городская архитектура включает в себя следы коммунизма, Османской империи и европейской цивилизации.

Здесь туристы из Казахстана смогут посетить исторические достопримечательности Албании в виде мечетей, христианских храмов, античных амфитеатров и средневековых крепостей. По приемлемым ценам казахстанцам можно отдохнуть на песчаных пляжах, пойти в горы или устроить кемпинг в лесу. Албания в данное время не самое популярное направление для курортного отдыха, однако мало кто знает, что по многим параметрам она не уступает своим соседям - Хорватии и Черногории. Тут есть красивая природа, чистейшее море и множество еще неизведанных мест.

В Албании более 300 солнечных дней в году и более 400 километров береговой линии. Температура воды в море летом достигает +25°С.

Албания остается недорогой страной богатой на красивые пляжи и курорты. В сравнении, например, с Грецией, Хорватией и Италией, Албания покажется самой бюджетной в плане туризма. Главные курорты страны – Дуррес, Влера и Саранда.

По мнению многих туристов, посетивших Албанию, самое красивое и чистое море – в южной части страны, ближе к греческой границе и острову Корфу. Заметна разница и в цвете воды: в северной части страна омывается Адриатическим морем, в котором вода имеет насыщенный синий цвет, а южная – Ионическим, с водой лазурно-голубого цвета.

Албания – безвизовая страна для казахстанцев. Для ее посещения нужен только заграничный паспорт. К тому же это достаточно безопасная страна. Согласно многим рейтингам, ее включают в десятку самых безопасных стран мира.