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    Казахстан готов оказать продовольственную помощь Турции - Минсельхоз

    7 Февраля 2023, 15:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что Казахстан готов оказать продовольственную гуманитарную помощь Турции в связи с последствиями землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Помощь братской стране важна для нас. Если возникает необходимость, мы обязаны оказать помощь. Мы готовы помочь. Для этого должен поступить специальный запрос со стороны Турции. У нас есть фонд, который оказывает международную гуманитарную помощь», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы представителей СМИ в ходе брифинга в Правительстве.

    Казахстанские спасатели вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения. В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

    Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Турция Сельское хозяйство Землетрясение
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