Казахстан готов нарастить экспорт в Иран на $250 млн – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе развитие торгово-экономических связей, углубление взаимодействия в сфере сельского хозяйства, привлечение инвестиций, реализацию перспективных проектов в транзитно-транспортной сфере и увеличение объемов грузоперевозок и т.д.

Премьер-Министр подчеркнул, что Иран является одним из ключевых партнеров Казахстана в Персидском заливе. За прошлый год товарооборот между странами вырос почти на 20%, составив $528 млн. Казахстан готов нарастить экспорт по 75 товарным позициям на сумму $250 млн.

«Уверен, по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала мы сможем довести показатель взаимной торговли до $3 млрд. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство, промышленность», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, особо перспективным видится наращивание поставок в сфере сельского хозяйства, доля которой во взаимной торговле превышает 70%. Имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до $1 млрд. В этой части Казахстан готов обеспечить поставки на иранский рынок муки, кондитерских и макаронных изделий, мясной продукции, растительных масел и др. Для РК представляют интерес ранние овощи и фрукты, потребность в которых вырастает в период межсезонья.

Еще одним важным направлением является развитие международных транспортных коридоров посредством снятия административных и технических барьеров, модернизации автомобильных и железных дорог, а также увеличения логистических мощностей морской инфраструктуры. Особое значение в этой части имеет транспортный коридор «Север-Юг» и конкретно маршрут «Казахстан – Туркменистан – Иран».

«Правительство Казахстана нацелено на полную реализацию поставленных главами наших государств задач и выведение казахстанско-иранского партнерства на качественно новый уровень», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Мохаммад Мохбер отметил высокий потенциал двустороннего взаимодействия РК и ИРИ во всех сферах экономики. Он обозначил перспективы сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, туризме и других отраслях.

Первый вице-президент также призвал максимально использовать возможности региональных и международных транспортных коридоров для наращивания грузопотока.

«Отношения Ирана и Казахстана всегда носили добрый характер. Что касается политической стороны, наши отношения находятся на самом высоком уровне. Я уверен, что Ваш визит придаст импульс развитию торгово-экономических отношений наших стран. Несомненно, нам нужно активизировать частный сектор, чтобы компании активнее вовлекались в процесс взаимодействия. Приглашаем казахстанские компании принять активное участие в развитии нашего партнерства», - сказал Мохаммад Мохбер.

По итогам переговоров стороны выразили готовность разработать дорожную карту по реализации достигнутых договоренностей.

Далее прошла церемония подписания двусторонних межведомственных и коммерческих документов, среди которых меморандумы о сотрудничестве в сферах туризма, спорта, работы с молодежью и обучения работников таможни, а также соглашение о развитии перевозок между портами Курык и Амирабад.

После встречи состоялся совместный выход к прессе Алихана Смаилова и Мохаммада Мохбера.

«Открыто, в доверительной атмосфере мы обсудили основные темы текущей казахстанско-иранской повестки. С удовлетворением отметили в высшей степени успешное развитие контактов между нашими странами. У нас состоялся плодотворный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов. В первую очередь они касались расширения торгово-экономических, инвестиционных и культурных связей между нашими странами», - сказал Алихан Смаилов, выступая перед СМИ.

Мохаммад Мохбер подчеркнул, что, несмотря на рост взаимной торговли по итогам прошлого года, достигнутые объемы не отражают весь имеющийся потенциал.

«Я уверен, что визит уважаемого Премьер-Министра внесет весомый вклад в достижение товарооборота между Казахстаном и Ираном на уровне $3 млрд. Мы также договорились активизировать процесс транзита, сотрудничество между наукоемкими компаниями и взаимодействие в сфере туризма», - сказал Мохаммад Мохбер.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран. В рамках визита Премьер-Министра РК с 24 по 26 апреля проходит Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 отечественных производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии.



