Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Катар на $243 млн – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях третьего Катарского экономического форума, проходящего в Дохе, состоялась встреча Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и Эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Алихан Смаилов передал эмиру Катара искренние приветствия и добрые пожелания Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также поздравил с успешным проведением Чемпионата мира по футболу, привлекшим внимание всего мирового сообщества.

Премьер-Министр подчеркнул, что Катар является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Подтверждением этому служат высокие показатели взаимной торговли и инвестиций. Только за первый квартал текущего года объем двустороннего товарооборота вырос в 17,7 раза, а объем катарских инвестиций в республику по итогам 2022 года – в 3 раза.

«Мы видим значительный потенциал дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли. В этой связи нами предложено нарастить экспорт казахстанской продукции в Катар по 60 товарным позициям на сумму $243 млн. Мы также заинтересованы в дальнейшем расширении инвестиционного партнерства», - сказал Алихан Смаилов.

В этом контексте он обозначил важность сотрудничества между государственными фондами Qatar Investment Authority и «Самрук-Казына» и планов по созданию совместного фонда прямых инвестиций.

Со своей стороны шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердил готовность наращивать двустороннее взаимодействие по всем приоритетным направлениям.