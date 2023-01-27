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    Казахстан готов наращивать торговлю сельхозпродукцией с Ираном

    27 Января 2023, 09:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы расширения сотрудничества в аграрной и транспортно-логистической сферах обсудили Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и министр сельского хозяйства Ирана Сейед Джавад Садати Неджад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Премьер-Министр отметил, что за январь-ноябрь 2022 года товарооборот между странами вырос более чем на 20% и составил почти $500 млн. В целях дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли Казахстан готов дополнительно поставлять на рынок Ирана 75 товарных позиций на сумму около $250 млн.

    «Особо перспективным видится наращивание оборота по сельхозпродукции, доля которой во взаимной торговле составляет почти 80%. У наших стран имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до $1 млрд», — сказал Алихан Смаилов.

    По его словам, Правительство Казахстана настроено на активную работу для достижения задачи по увеличению общего объема торговли до $3 млрд, поставленной главами двух стран.

    Алихан Смаилов подчеркнул, что одним из ключевых направлений взаимодействия также является транспортно-логистическая сфера. В данном контексте, особое значение имеет коридор «Север-Юг».

    «Принятие совместных мер по наращиванию транспортных мощностей данного маршрута, в частности, подписание и реализация Дорожной карты по устранению «узких мест», уже в ближайшей перспективе может значительно увеличить объемы грузоперевозок», - отметил он.

    По его словам, реализация Дорожной карты позволит к 2025 году увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год.

    Сейед Джавад Садати Неджад отметил высокую продуктивность прошедшего накануне 18-го заседания казахстанско-иранской межправительственной комиссии, по итогам которого стороны пришли ко многим взаимовыгодным договоренностям.

    Он обозначил важность дальнейшего развития железнодорожной сети и морской инфраструктуры для наращивания объемов торговли и грузоперевозок, а также заявил о готовности Ирана расширять поставки цитрусовой продукции в Казахстан.

    Во встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, руководители других ведомств, а также представители дипломатических кругов и Парламента Ирана.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Правительство РК Премьер-министр РК Сельское хозяйство Иран Сотрудничество Алихан Смаилов
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