Казахстан готов делиться наработками по реформе налогового законодательства - Маулен Ашимбаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в ходе Межпарламентского форума государств Центральной Азии заявил, что Межпарламентский форум мог бы стать платформой для обмена опытом законодательного обеспечения реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Межпарламентский форум мог бы стать платформой для обмена опытом законодательного обеспечения реформ. Казахстанская сторона готова делиться наработками по реформе налогового законодательства. Сейчас у нас осуществляется большая работа в этом направлении с целью обеспечения более справедливого распределения национального дохода. Мы готовы поделиться и опытом подготовки Социального кодекса, закладывающего основу для нового общественного договора. Уверен, наши коллеги также готовы поделиться своим опытом законотворчества и системных преобразований», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе своего выступления на Межпарламентском форуме.

Спикер Сената считает, что потенциал форума важно использовать для решения актуальных проблем региона – совместного использования трансграничных рек, обеспечения экологической и энергетической устойчивости, решения иных вопросов.

«Усилия парламентариев можно было бы сосредоточить на общей для центрально-азиатского региона водной проблематике. В последние годы мы активно работаем с узбекскими коллегами по проблемам Арала, смягчения последствий его усыхания и недопущения обмеления оставшейся части моря. В то же время катастрофа Аральского моря несет негативные последствия не только для Казахстана и Узбекистана. Она затрагивает все страны центрально-азиатского региона», - заявил председатель палаты.

Маулен Ашимбаев призвал парламентариев из других стран присоединиться к совместной работе.

«Не менее актуальна проблема таяния ледников и связанное с этим уменьшение стока ключевых водных артерий региона. Это несет серьезные риски для продовольственной безопасности, энергетической и экологической устойчивости наших стран. Эти вопросы в последние годы активно поднимают наши таджикские коллеги. Парламентарии могли бы внести свой вклад в смягчение этих актуальных проблем и вызовов», - предложил Маулен Ашимбаев.

Напомним, с 9 по 10 февраля в Туркестане проходит первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников Межпарламентского форума.



