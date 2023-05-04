Казахстан футбольная страна - Президент ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил Казахстан с официальным визитом. В ходе визита он встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, государственными чиновниками и представителями футбольного сообщества, чтобы обсудить развитие футбола в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Джанни Инфантино прибыл в Казахстан поздним вечером 2 мая в рамках турне по Центральной Азии с целью активизации развития футбола в регионе.