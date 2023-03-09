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    Казахстан достиг рекордного показателя по экспорту зерна и муки - Минсельхоз

    9 Марта 2023, 18:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов заявил, что Казахстан планирует экспортировать в этом году более 9 млн тонн зерна и муки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Традиционно мы отправляем на экспорт 6-7 млн тонн зерна, 1,5-2 млн тонн муки. Прошлый год был достаточно удачным для экспортеров. Мы экспортировали рекордное за историю Казахстана 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, география также была традиционная. Это данные за календарный год», - пояснил на брифинге в Службе центральных коммуникаций глава департамента земледелия.

    Если брать маркетинговый год, то это 9,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Именно столько зерна и муки прогнозирует экспортировать Казахстан. По словам Азата Султанова, если урожай будет хорошим, в этих коридорах прогнозируется экспортный потенциал страны.

    Ранее сообщалось, что в этом году также предусматривается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, площадей кормовых культур - на 36,5 тысяч га и площадей сахарной свеклы - на 6,7 тысяч га.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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