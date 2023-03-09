Казахстан достиг рекордного показателя по экспорту зерна и муки - Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов заявил, что Казахстан планирует экспортировать в этом году более 9 млн тонн зерна и муки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно мы отправляем на экспорт 6-7 млн тонн зерна, 1,5-2 млн тонн муки. Прошлый год был достаточно удачным для экспортеров. Мы экспортировали рекордное за историю Казахстана 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, география также была традиционная. Это данные за календарный год», - пояснил на брифинге в Службе центральных коммуникаций глава департамента земледелия.

Если брать маркетинговый год, то это 9,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Именно столько зерна и муки прогнозирует экспортировать Казахстан. По словам Азата Султанова, если урожай будет хорошим, в этих коридорах прогнозируется экспортный потенциал страны.

Ранее сообщалось, что в этом году также предусматривается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, площадей кормовых культур - на 36,5 тысяч га и площадей сахарной свеклы - на 6,7 тысяч га.