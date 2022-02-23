Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Казахстан будет сопредседателем Наблюдательной группы Болонского процесса

    23 Февраля 2022, 13:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан принял предложение и утвержден в качестве страны - сопредседателя Наблюдательной группы Болонского процесса (Bologna follow-Up Group – BFUG) наряду с Чехией. Наша страна будет сопредседательствовать в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Казахстан также с начала следующего года войдет в состав Управляющего совета BFUG (BFUG Board), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

    «Сопредседательство Казахстана в BFUG – это одновременно высокая ответственность и признание нашей страны на международном уровне. В составе Болонского процесса 48 стран, среди которых Швейцария, Франция, Великобритания, Испания, Италия и др. И предложение о председательстве Казахстана свидетельствует о повышении имиджа казахстанской системы высшего образования в европейском образовательном пространстве», – отметил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

    Казахстан в качестве сопредседателя Наблюдательной группы Болонского процесса намерен инициировать обсуждение актуальных вопросов, относящихся к сфере высшего образования, на международном уровне для консолидации усилий с зарубежными партнерами. В том числе вопросов развития педагогического образования, неформального образования, оценивания качества образования, а также реализации передового опыта стран Болонского процесса на Центрально-Азиатском пространстве.

    В ведомстве также отметили, что Казахстан более десяти лет является полноправным членом Болонского процесса. Его опыт активно внедрен в систему высшего образования.

    Напомним, еще вчера Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Вузы МОН Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    Гектары земли КазНАИУ незаконно оформлялись на других собственников последние 20 лет - депутат
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана