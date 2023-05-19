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    Казахстан будет продолжать активное участие в реализации «Пояса и Пути» - Президент РК

    19 Мая 2023, 11:09

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстан будет продолжать активное участие в реализации совместного строительства «Пояса и Пути». Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Ровно десять лет назад в Астане Председатель Си изложил концепцию мегапроекта «Пояса и Пути». За прошедшее время эта инициатива доказала свою эффективность и востребованность в мировом масштабе. Можно с уверенностью сказать, что мегапроект способствовал возрождению Великого Шелкового пути, созданию современной транспортной инфраструктуры на территории многих стран. Как ближайший сосед и надежный партнер Китая, мы будем продолжать активное участие в реализации совместного строительства «Пояса и Пути», - ответил Глава государства.

    Важным шагом в этом направлении станет скорейшее открытие третьего железнодорожного перехода на казахско-китайской границе. Одним из ключевых участков маршрута «Китай – Центральная Азия – Европа» является Транскаспийский международный транспортный маршрут. На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение.

    «Мы намерены планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, считаем необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута. Приглашаем китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов», - считает Президент.

    Большие перспективы для стран также открывает использование потенциала железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран». Эта магистраль выступает важным звеном в развитии одного из кратчайших путей из Восточной Азии в страны Персидского залива.

    Автор:

    Артем Волков

    Президент Казахстана Международная деятельность РК Международные отношения
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