Казахстан активизирует грузоперевозки через транскаспийский маршрут

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Совместное предприятие Middle Corridor между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Казахстаном находится в стадии разработки и, вероятно, будет официально готово в начале или середине 2023 года. Об этом сказал генеральный секретарь Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) Гайдар Абдыкаримов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на RailFreight.com.

«Да, совместное предприятие официально находится в стадии создания, но мы должны подождать, по крайней мере, до конца года. Однако, скорее всего, компания станет официальной в начале-середине 2023 года», - сказал генсек ТМТМ во время специального саммита Rail Freight Summit, где собралось международное сообщество железнодорожных грузоперевозок.

По его словам, такое совместное предприятие повысит ценность Среднего коридора (Middle Corridor), поскольку оно облегчит процессы перевалки и сделает проход через разные страны и способы более плавным.

Ранее, 31 марта, четыре страны – Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан – подписали четырехстороннее заявление о развитии Транскаспийского международного транспортного коридора, направленное на укрепление сотрудничества и увеличение транзитного потенциала стран, расположенных вдоль коридора.

В заявлении подчеркивается важность сотрудничества между странами вдоль маршрута и инвестиций в развитие инфраструктуры для интеграции Транскаспийского транспортного коридора в международную транспортную систему. Одним из приоритетов является повышение конкурентного преимущества железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в евроазиатских перевозках и ускорение реализации работ по увеличению пропускной способности этой линии.

Напомним, обеспечить стабильность перевозок в Европу по альтернативным маршрутам поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.