Казахстан активизировал железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан активизировал железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами активизирована восточная ветка коридора через железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран. На сегодняшний день среднее время транзита на маршруте до порта Бендер-Аббас на берегу Персидского залива составляет десять дней», - сказал Серик Жумангарин.

По его словам, в этом году впервые по этой ветке был запущен российский поезд.

«В июне текущего года из России впервые был запущен контейнерный поезд из 40 единиц и из 40 футовых контейнеров со строительными материалами, направленными в Индию с использованием данного коридора. За девять месяцев текущего года уже перевезено почти 80 тыс. грузов, что в восемь раз больше по сравнению с прошлым годом», - сообщил Серик Жумангарин.



