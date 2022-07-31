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    • «Казахский Титан» сразится с «Иранским Халком» в Дубае

    31 Июля 2022 22:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночь на понедельник состоится боксерский бой «Казахского Титана» Алмата Джуманова и «Иранского Халка» Саяда Гариби. Их поединок пройдет в Дубае (ОАЭ), они проведут 4 раунда по 2 минуты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    «Казахский титан» прославился поднятиями тяжестей: в апреле сдвинул с места самолет АН-72 и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

    «Иранский Халк» также известен своими рекордами по поднятию тяжестей и в бодибилдинге, а популярность в соцсетях получил из-за габаритов: при росте 188 см его вес составляет примерно 177 кг (по большей части - мышцы).

    В андеркарде турнира также выступит еще один казахстанец – боксер супертяжелого веса Нурсултан Аманжолов. Он встретится на ринге с проживающим в ОАЭ замбийским спортсменом Шапи Мушотой.

    Фото: Instagram/bouncerplaydirtyи wickednbaduk
    #Спорт #Бокс
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