Казахский национальный культурный центр в Узбекистане отметил свое 30-летие

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте прошла научно-практическая конференция «Казахи Узбекистана: вклад в экономику, науку и культуру» посвященная 30-летию образования казахского национального культурного центра в Узбекистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В приветственном слове председатель Комитета по межнациональным отношениям при Кабинете Министров Республики Узбекистан Рустамбек Курбанов отметил, что казахи Узбекистана занимают достойное место не только в экономической, научной и культурной жизни, но и в общественно-политической деятельности республики, тем самым, внося свой вклад в развитие экономической и духовной мощи страны.

«Без преувеличения хотелось бы сказать, что казахский культурный центр занимает особое место. К таким народам как казахи, кыргызы, таджики в Узбекистане термин диаспора не применяется, так как мы здесь живем вместе испокон веков. Мы коренные жители этой благодатной земли. Это отношение мы должны передавать своим детям и потомкам», - сказал Рустамбек Курбанов.

Он проинформировал, что национальный культурный центр был создан 30 лет назад, и сейчас филиалы НКЦ работают практически во всех областях страны. В настоящее время в Узбекистане проживает свыше 800 тыс. казахов, имеется 370 школ с казахским языком обучения, в семи факультетах готовят педагогов для этих школ. С его слов, чтобы устранить трудности для выпускников казахских школ при поступлении в вузы с прошлого года для них вступительные тесты готовятся на казахском языке.

Президент Фонда «Отандастар» Абзал Сапарбекулы подчеркнул большой взаимный вклад двух народов в общее процветание Казахстана и Узбекистана.

«История показывает, что четыре – пять веков назад наши братские тюркские народы вносили огромный вклад в развитие государств, существовавших на территории Евразии. Сейчас мы отдельные государства с самобытной культурой, бытом, традициями. Среди них народы Казахстана и Узбекистана, являющиеся соседями, самые близкие. Мы не должны забывать наши исторические корни и должны передать их будущим поколениям», - отметил Абзал Сапарбекулы.

В ходе мероприятия ученые ведущих вузов Казахстана и Узбекистана обсудили вклад конкретных людей, представителей национальных интеллигенций в развитие науки и культуры двух стран.

«В культурно-гуманитарном измерении национальные культурные центры являются как бы золотым мостом, объединяющим наши страны, так как через них проходили все мероприятия по укреплению дружбы и сотрудничества двух государств. Дружеские связи между нашими народами, общность культур, языка, религии и традиций играют важную роль в развитии взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнул доктор исторических наук, советник фонда «Отандастар» Калыбек Кобландин.



